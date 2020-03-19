Киев, , 15:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому банкам на период проведения карантина запрещено начислять пеню и штрафовать граждан страны. Об этом Зеленский сообщил 18 марта в видеообращении к народу.

Помимо кредитных каникул для населения, Зеленский также запретил банкам поднимать проценты по кредитам.

По его словам, льготный режим для заёмщиков будет разработан Национальным банком Украины (НБУ) в течение двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины запретила коммунальным службам на время карантина прекращать свои услуги за долги.

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