Женева, Швейцария, , 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, это стало более заметно после того, как число выявленных в мире случаев заражения перевалило за 300 тыс.

«В ВОЗ получена информация о более чем 300 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это затронуло почти все страны в мире. Распространение пандемии наращивает скорость», — сказал Гебрейсус.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 марта наиболее угрожающая обстановка с коронавирусом наблюдается в Италии и США.

Кроме того, ежедневно увеличивается число заражённых и умерших почти во всех странах Европы.

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