Амстердам, , 17:00 — REGNUM Число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Нидерландах увеличилось до 2460, сообщает 19 марта национальный институт здравоохранения (RIVM).

За сутки число заболевших увеличилось на 409 человек.

При этом количество смертельных исходов болезни возросло до 76, хотя 24 часа назад было известно о 58 умерших от коронавируса.

Представители RIVM уточняют, что все умершие от коронавируса в Нидерландах — люди в возрасте от 63 до 95 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день самые быстрые темпы распространения коронавируса отмечаются в странах Европы.

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