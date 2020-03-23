Анкара, , 23:51 — REGNUM В Турции за истекшие сутки выявлено 293 случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил 23 марта министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его информации, за 24 часа были протестированы 3672 человека, из которых 293 оказались заражены.

Кроме того, глава турецкого минздрава сообщил о смерти семи заболевших. На данный момент в Турции зарегистрировано 37 летальных исходов заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 марта в мире выявлено свыше 330 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом более 100 тыс. человек выздоровели.

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