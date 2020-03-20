Лондон, , 22:40 — REGNUM За истекшие сутки в Британии отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом, сообщает 20 марта британское министерство здравоохранения.

В частности, за последние 24 часа было выявлено 714 новых заражений, что довело общее число заболевших коронавирусом до 3983 человек.

Официальный Лондон уже признал, что это самой крупный скачок числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Британии зафиксировано 177 смертей из-за болезней, провоцируемых коронавирусом COVID-19.

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