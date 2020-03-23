Москва, , 18:59 — REGNUM Четырнадцатый военно-транспортный самолёт ВКС России взял курс на Италию для оказания помощи в противодействии эпидемии коронавируса, сообщает 23 марта пресс-служба Минобороны РФ.

На борту самолёта — спецтехника и военные специалисты.

Военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России вылетел с аэродрома «Чкаловский» в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии наиболее угрожающая обстановка с распространением коронавируса. По количеству смертей от этой болезни Италия уже обогнала Китай. По числу заразившихся людей страна на первом месте в Европе.

Ни одна из стран ЕС, никто из руководства Евросоюза не оказал Италии никакой помощи в борьбе с эпидемией.

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