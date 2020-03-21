Москва, , 18:03 — REGNUM Международная федерация хоккея (IIHF), отменившая чемпионат мира (ЧМ) 2020 года в Швейцарии из-за продолжающейся пандемии коронавируса, приняла правильное решение. Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы, экс-руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов в интервью ТАСС.

«Сейчас речь идет о людях, их здоровье и безопасности участников, — сказал Фетисов. — … На данный момент это общечеловеческие стандарты, поэтому такие решения принимаются».

По его словам, ответственность IIHF была бы намного выше, если бы федерация не приняла это решение, а во время ЧМ «что-то бы произошло».

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта Международная федерация хоккея объявила об отмене из-за продолжающейся пандемии коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.

Читайте также: IIHF отменила ЧМ по хоккею из-за коронавируса