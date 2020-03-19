Рим, , 23:15 — REGNUM Данные за последние сутки по ситуации с коронавирусом в Европе свидетельствуют о том, что Италия вышла на первое место в мире по числу смертей от COVID-19, сообщает 19 марта РЕН ТВ.

По утверждению телеканала, информация, опубликованная главой департамента гражданской обороны Италии Анджело Борелли о 427 новых случаях смерти доказывает, что статистика Китая о летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом, превзойдена.

Напомним, на 19 марта в Италии умерло от коронавируса 3405 человек. В Китае с декабря 2019 года по сегодняшний день скончалось 3245 зараженных COVID-19 людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае распространение коронавируса идёт на спад, в то время как в Италии 19 марта заявили о резком скачке заболеваемости.

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