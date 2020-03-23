Рим, , 22:06 — REGNUM Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД с медицинским оборудованием для противодействия коронавирусу COVID-19 приземлился на итальянской авиабазе Пратика-ди-Маре, сообщает 23 марта пресс-служба Минобороны РФ.

На территорию Италии доставлены дезинфицирующее оборудование и военно-медицинские специалисты.

«Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 км юго-западнее г. Рим, Италия)», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, до 23 марта включительно в Италию вылетели 14 военно-транспортных самолётов ВКС РФ со спецтехникой и военными медиками.

Напомним, Италия на данный момент оказалась на первом месте в Европе по масштабам распространения коронавируса. Никакой помощи от стран ЕС и от руководства Евросоюза Италия не получила.

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