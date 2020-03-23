Амстердам, , 18:14 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Нидерландах составило 4749 человек, сообщает 23 марта национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

Такой отметки численность заболевших достигла после того, как за последние 24 часа было установлено 545 новых случаев заболевания.

«Со вчерашнего дня анализы 545 человек дали положительный результат на коронавирус COVID-19. Теперь общее число подтвержденных случаев в Нидерландах достигло 4749», — указано в сообщении на официальном сайте RIVM.

Кроме того, институт сообщил, что за сутки в Нидерландах от коронавируса умерло 34 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных странах мира, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились свыше 290 тыс. человек, около 13 тыс. из которых скончались.

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