Исламабад, , 20:13 — REGNUM Правительство Пакистана приняло решение задействовать армию в деле борьбы с пандемией коронавируса, сообщает 23 марта пресс-служба пакистанского МВД.

В сообщении указано, что к такому решению правительство пришло после того, как число выявленных заражений в стране превысило 800.

Пресс-секретарь вооруженных сил Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар уже сделал заявление в Twitter, что армия готова помочь.

«Всем войскам пакистанской армии и ее медицинским подразделениям уже поставлена задача приготовиться в кратчайшие сроки оказать содействие мероприятиям гражданской администрации», — сообщил Ифтихар.

Кроме того, он пояснил, что решение об этом было принято на видеоконференции начальников корпусов под председательством начальника штаба Сухопутных войск по вопросу COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 300 тыс. человек.

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