Горит и заливает: непогода и природные бедствия в России — трансляция
Иркутская область. Новый оползень произошёл на 156-м километре трассы Р-258 в Слюдянском районе.
На дорогу сошло более двух тысяч кубометров грунта. Сейчас камни и глину убирают. Сообщается, что угроза схода нового оползня сохраняется.
28 июня в Бурятии ожидается преимущественно жаркая сухая погода.
Читайте также: В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
В Краснодаре после сильных ливней подтопленными остаются 25 придомовых территорий и четыре частных дома, данные на утро 28 июня опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Краснодаре подтопленными остаются 25 придомовых территорий
В Томске устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город.
Читайте также: Часть Томска осталась без света из-за грозы
В Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды.
Читайте подробнее: В Приморье спасатели предупредили о подъёме воды в реках после дождей
Дожди в районах Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье, будут идти до 4 июля. Данные синоптиков опубликовал региональный оперативный штаб.
Читайте подробнее: Дожди в Краснодарском крае задержатся до 4 июля
После того, как дневная температура в Петербурге 27 июня уверенно превысила +30 градусов, во вторник, 28 июня, жара немного ослабнет, но характер погоды принципиально не изменится.
Читайте подробнее: В Петербурге жара немного ослабнет
Специализированное воздушное судно Ан-26 «Циклон» 27 июня вылетало с целью искусственно вызвать осадки в Якутии. Самолёт работал в восьми районах республики.
Об этом: В Якутии возобновил работу самолёт для вызывания дождей
Жителей Красноярского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня.
Читайте также: В Красноярский край идёт ненастье
Заградительные полосы, которые будут препятствовать распространению огня лесных пожаров в Якутии, создают в том числе с помощью взрывных работ. Такая методика нужна для отдалённых территорий, на которых возгорания возникают из-за гроз.
Об этом: В Якутии для борьбы с лесными пожарами устраивают взрывы
До третьего-четвёртого вырос класс пожарной опасности на территории Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Подробности в материале: В Воронежской области класс пожарной опасности вырос до четвёртого
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погоду на территории Кемеровской области будет определять череда высотных циклонов.
Читайте также: В Кузбасс пришло похолодание
Петербург и Ленинградская область в начале последней июньской недели остаются под властью антициклона, который обеспечил в обоих регионах очень жаркую погоду.
Читайте также: В Петербурге температура воздуха превысит +30 градусов
В Ульяновской области растёт число травяных пожаров.
Читайте также: В Ульяновской области произошло ещё два травяных пожара
Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня.
Читайте также: В Алтайский край пришли сильные ливни с грозами
Сильные ливни привели к подтоплениям в столице Крыма Симферополе и в нескольких сёлах Симферопольского района. Последствия непогоды увидел фотокорреспондент ИА REGNUMАлександр Полегенько.
Читайте также: Затопленный Симферополь — фоторепортаж
Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа.
Читайте также: Синоптики предупредили об опасной погоде на Северном Кавказе
Днём 28 июня на территории Удмуртии ожидается резкое похолодание в связи с вторжением арктического воздуха в тылу циклона.
Читайте также: В Удмуртию придёт резкое похолодание
На юге Таймырского муниципального района 29 июня ночью местами ожидается очень сильный северо-восточный ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, порывы ветра будут достигать 22−27 м/с.
Читайте также: На Таймыре ожидается сильный ветер
Более 130 частных жилых домов, два многоквартирных жилых дома и более 200 приусадебных участков остаются подтопленными в районах Крыма по данным на утро 28 июня. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
Читайте также: В Крыму остаются подтопленными более сотни жилых домов
В результате мощного града, накрывшего Алтайский край накануне, 27 июня, наиболее всего пострадали постройки в селе Назаровка Михайловского района. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, стихия повредила кровли домов и стёкла. От мощных осадков пострадали школа и детский сад.
Спасателями было принято решение направить на место происшествия группу бойцов 9-го пожарно-спасательного отряда. Сегодня, 28 июня, представители МЧС оказывают адресную помощь гражданам, наводят порядок после прошедшей непогоды.
В селе работают спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности, работники администрации, ремонтная бригада электриков. При оказании помощи особое внимание уделяется самым нуждающимся: социально незащищённым гражданам, пожилым людям и инвалидам.
Об этом: Спасатели работают в пострадавшем от града алтайском селе
Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий: во второй половине дня 29 июня и ночью 30 июня ожидаются дожди, грозы.
При грозах вероятны сильные ливневые дожди, град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду.
Подробности в материале: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение
Жителей Тувы предупредили о сильной жаре и шквалистом ветре.
Читайте также: Сильная жара и пыльная буря накроют Туву
В Алтайском крае 27 июня полностью оправдался прогноз синоптиков о неблагоприятных погодных явлениях: усиление ветра, дожди и град привели к отключению электричества в ряде населённых пунктов.
Читайте также: Стихия оставила без света десятки населенных пунктов в Алтайском крае
Более 570 га саженцев погибли после сильного града в Тамбовском районе Амурской области. На территории в более чем 500 га были уничтожены посевы сои, порядка 70 га — кукурузы.
Читайте подробнее: Более 500 га посевов сои и кукурузы уничтожил град в Приамурье
На некоторых реках Хабаровского края после дождей отмечается резкий подъем воды.
Подробности в материале: Реки Хабаровского края рискуют выйти из берегов
Потоки воды полностью смыли насосную станцию в селе Криничное Белогорского района Республики Крым, также подтоплены и обесточены насосные станции в сёлах Кирпичное и Вишенное. Данные на утро 28 июня опубликовала пресс-служба ГУП «Вода Крыма».
Подробности в материале: В Крыму паводок полностью смыл насосную станцию
Алтайгидрометцентр зафиксировал град еще в трех населённых пунктах края. В Змеиногорске и Мамонтово осадки были размером не более 10 мм, в Шипуново — 6 мм.
На Камчатке в нескольких районах повысился класс пожарной опасности, а в селе Тигиль с 28 июня ввели особый противопожарный режим.
Об этом: В районах Камчатки повысился класс пожарной опасности
В Ставропольском крае объявлен режим повышенной готовности. Распоряжение о введении особого режима ЧС подписал губернатор края Владимир Владимиров. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильные ливни с грозами и градом и усиление шквалистого ветра до 20−25 м/с.
Читайте также: На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за ливней
В Чувашии предстоящая неделя ожидается ветреной, местами пройдут кратковременные дожди.
Читайте также: После грозы в Чувашии похолодает
В Омске в ближайшие дни ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Читайте подробнее: Дождь и сильный ветер ожидаются в Омске
С помощью лодок и альпинистского снаряжения проводят эвакуацию жителей с затопленных территорий крымские спасатели, сообщили 28 июня в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Эвакуация понадобилась в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Симферополе и Бахчисарае.
Читайте подробнее: В Крыму спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов на лодках
Алтайский край. В Назаровке же всего около 170 домов, и почти на каждом из них побита кровля. Также пострадали пшеница и подсолнечник.
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 июня.
Читайте подробнее: Ростовчан экстренно предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
На погоду в Саратовской области с 27 по 30 июня будет влиять антициклон. В регион поступит арктический воздух, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 2−3 градуса, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.
Читайте также: В Саратовской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Во вторник, 28 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 28 июня в Красноярске ожидается до +24 °C, кратковременный дождь, гроза
В Алтайском крае решено помочь жителям Волчихинского и Михайловского районов, пострадавших от непогоды. Этот вопрос был рассмотрен 28 июня в ходе оперативного совещания у губернатора региона Виктора Томенко.
Читайте также: Пострадавшим от града жителям Алтая помогут материально
По состоянию на утро 28 июня в Красноярском крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 17,5 тыс. га.
В Адыгее в 2022 году будет наблюдаться неблагоприятная пожароопасная обстановка в течение всего летнего сезона и части осени. Такая ситуация станет возможной из-за прогнозируемого дефицита осадков. Вопрос о предотвращении случаев пожара на территории республики в этих условиях был обсужден в ходе совещания правительства, которое провел 27 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Читайте подробнее: В Адыгее с августа по октябрь будет наблюдаться дефицит осадков
В Чувашии в результате грозы и ветра в ряде районов было нарушено электроснабжение, повреждена кровля в 73 домах и социально значимых объектах, упали 157 деревьев.
Читайте также: Грозовой ветер в Чувашии нарушил электроснабжение и повалил 157 деревьев
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Республике Крым с 28 июня. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.
Читайте также: Глава Крыма вводит режим ЧС регионального уровня
Более 700 домовладений подтоплены на территории пяти муниципалитетов в Республике Крым, об этом 28 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: В Крыму подтоплено более 700 домов — Аксёнов
Ровно три года назад в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулун. Об этом в своём телеграм-канале напоминает губернатор Приангарья Игорь Кобзев
Читайте подробнее: Явь страшнее сна: в Приангарье вспоминают тулунский потоп
В Амурской области средняя температура воздуха установилась выше климатических нормативов, и в ближайшее время она будет только возрастать. На 2 и 3 июля синоптики прогнозируют жару до +35−41 °С.
Читайте также: В Приамурье ждут аномальную жару
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы.
Читайте также: В Приморье ливни нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт
Во вторник, 28 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Читайте также: 28 июня в Москве будет до +28 °C, переменная облачность, без осадков
В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды, в результате которой без света остались более 11,5 тыс. жителей и повреждён ряд социально-культурных учреждений, в том числе школы.
Читайте также: Из-за ураганного ветра повреждено шесть школ в Чувашии
В период 16−17 ч. и до конца суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ингушетии и Чечне ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщили в Гидрометцентре России.
В период 16−18 ч. и до конца суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с, предупредили в Гидрометцентре России.
В Республике Крым уровень воды превышает опасную отметку на реке Альма у поселка Почтовое. На реках Крыма наблюдается рост уровня воды на 39−51 см.
В Ростовской области до конца суток 28 июня разгуляется непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России. В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также: В Ростовской области ожидаются ливни с градом
Во второй половине дня в среду, 29 июня, на западе Мурманской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит +30… +32 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.
В Питерском районе Саратовской области сильным ветром сорвало крышу школы. Об инциденте в поселке Нива 28 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин.
«Деньги на ремонт выделим из резервного фонда правительства региона. Кровлю необходимо полностью восстановить до начала нового учебного года», — написал он в своем телеграм-канале.
В Новосибирской области в конце дня завтра, 29 июня, и ночью 30 июня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 17−22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: В Новосибирскую область идёт шквалистый ветер с грозами и градом
В Кемеровской области на оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров выделено 35 млн рублей. Деньги выделены из резервного фонда регионального правительства.
Читайте также: На помощь пострадавшим от пожаров кузбассовцам выделили 35 млн рублей
Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах регионального характера Якутии. Указ об этом подписал 28 июня глава Якутии Айсен Николаев.
«Несмотря на то, что количество лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — сообщил Николаев в своем Telegram-канале.
Читайте подробнее: В Якутии готовятся «к пику пожароопасности»
С 29 июня в Псковской области на всей территории региона устанавливается особый противопожарный режим, сообщил 28 июня губернатор области Михаил Ведерников. В большинстве районов запрещено посещение лесных массивов.
Читайте подробнее: На большей части Псковщины запретили посещение лесов из-за жары
Во Владивостоке за минувшие сутки выпало 76 мм осадков — дождь продолжается.
Читайте также: Во Владивостоке устраняют последствия разгула стихии
В Новосибирске сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: В Новосибирске ожидаются дожди с грозами
30 июня и 1 июля в Хакасии ожидаются сильные дожди и ливни. Также прогнозируются грозы, местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и выше.
Подробности в материале: Ливни, грозы и град ожидаются в Хакасии
Действует 150 очагов лесных пожаров на площади 136 035 га, из них 24 очага локализованы.
В Иркутской области для перегруппировки личного состава привлекался вертолет Ми-8. Всего к тушению лесных пожаров привлечено более 2,5 тыс. человек, 380 единиц техники и 37 воздушных судов.
МЧС РФ.
В столице Бурятии Улан-Удэ ищут способы борьбы с сильной жарой, накрывшей республику в последние дни. По словам мэра города Игоря Шутенкова, проезжую часть начали поливать водой.
Читайте также: Из-за сильной жары дороги в Улан-Удэ начали поливать водой
Спасатели МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды в регионах.
В Крыму остаются подтопленными более 430 приусадебных участков и 150 частных домовладений. Проводятся работы по откачке воды и расчистке территории, сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению. При необходимости эвакуируют людей в пункты временного размещения.
В Краснодарском крае продолжают действовать экстренные предупреждения по неблагоприятному комплексу метеоявлений и подъему уровней рек. Ведутся работы по откачке воды из нескольких жилых домов.
55 приусадебных участков и 18 домов подтоплены в Приморье. Подтопленные дома покинули 75 человек, 11 человек эвакуированы с помощью плавсредств. Транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.
В Амурской области 29 июня тушат шесть возгораний на природных территориях, в том числе четыре очага находятся в Тындинском районе.
В сумму 20 млн рублей предварительно оценён ущерб, причинённый наводнением зданию и территории Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов. 28 июня на месте побывала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская, сообщила пресс-служба правительства РК.
Подробности в материале: Ущерб от затопления дома-интерната в Крыму оценили в 20 млн рублей
Автомобильное и пешеходное движение по мосту через реку Салгир на улице Толстого в Симферополе, повреждённому из-за наводнения, планируется открыть через десять дней. Об этом написал в соцсетях 29 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Об этом: Назван срок пуска движения по повреждённому наводнением мосту в Симферополе
В городе Минусинске Красноярского края 30 июня объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — так называемый режим «чёрного неба». Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в своём телеграм-канале.
Подробности в материале: В городе Минусинске Красноярского края объявили режим «чёрного неба»
Прошедшие в Приморье ливни повлияли на формирование дождевого паводка. На реках южной половины края наблюдался подъем уровня воды до 1,5 м, на отдельных участках рек юго-восточных районов отмечен выход воды из берегов с подтоплением пойм.
Подробности в материале: В Приморье реки вышли из берегов
Днём 30 июня и в течение суток 1 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.
Подробности в материале: Жителей Красноярского края предупредили о жаре и ливнях
Более 430 приусадебных участков и 150 частных домовладений остаются подтопленными в Республике Крым на утро 29 июня. Ситуацию в Крыму с дождевыми паводками в МЧС России назвали наиболее сложной. В ликвидации последствий стихии задействовано около 400 спасателей, привлечено около 170 единиц техники.
Об этом: В Крыму подтоплено 150 домов и более 400 приусадебных участков — МЧС
В Бурятии вновь объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды, установившейся в республике. По данным Бурятского гидрометцентра, жара сохранится как минимум до 2 июля.
Об этом: В Бурятии 38-градусная жара сохранится до конца недели
29 июня во многих местах Эстонии кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков.
Непогода сменила стоявшую несколько дней жаркую ясную погоду с температурами выше +30 градусов.
По всей Эстонии фиксируется переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза, во время грозы сильные заряды дождя. Местами возможен туман.
Подробности в материале: На смену солнечным дням в Эстонию пришли дожди с грозой
Крупнейший тепличный комбинат Крыма пострадал из-за ливней и паводка.
«В результате паводка серьезно пострадал крупнейший в Крыму тепличный комплекс «Белогорский». Все технологические процессы остановлены. Уровень воды во время затопления достигал метра, вся техника обесточена», — сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль.
Он уточнил, что предприятие выращивает томаты и огурцы на площади около 15 га. Это единственное круглогодичное производство овощей в республике. С начала года объем производства продукции составил более 4200 тонн.
На низменных участках Краснодара до сих пор остаются затопления, ведутся работы и по откачке воды в жилых домах. При этом в регионе действуют экстренные предупреждения — возможны новые удары стихии. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России.
Читайте также: В Краснодаре несколько участков остаются затопленными после ливней
По состоянию на утро 29 июня в Красноярском крае зарегистрировано 24 лесных пожара на площади 18 тыс. га — в Ермаковском, Курагинском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах.
В Якутии полыхают лесные пожары — площадь возгорания уже превысила 100 тыс. гектаров, к тушению привлечены силы авиации.
Алтайский край. Очевидцы сообщают, что в селе Михайловское опять горит лес в районе нефтебазы.
Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами по области грозы, в южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, на селеопасных станциях очень сильные дожди.
Подробности в материале: В Приангарье идёт ненастье
Алтайский край. В Михайловском районе действует лесной пожар, площадь возгорания уточняется. На месте происшествия работают от лесной службы более 30 человек, 21 единица техники.
Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (3 пожарных автоцистерны) находятся на защите населённого пункта Михайловское, направлены дополнительные силы.
На место происшествия выехал пожарный поезд. В данный момент угроза селу отсутствует, проведена дополнительная опашка, обстановка находится на контроле. Организовано оповещение населения силами администрации
На территории Иркутской области в минувшие сутки, 28 июня, произошло 29 пожаров, из них 6 — в жилых домах, 5 — в хозяйственных постройках, по одному — в многоквартирном жилом доме, административном здании, на складе, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ.
Об этом: Иркутские спасатели обеспокоены увеличением числа пожаров
Жаркая погода, установившаяся в Бурятии, приведёт к ухудшению условий труда работающим на открытой местности и в помещениях без кондиционеров. В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день на час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов.
Об этом: Работодателям в Бурятии рекомендовали сократить рабочий день из-за жары
В Омске объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили 29 июня в мэрии города.
ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю передало экстренное предупреждение в связи с существенными изменениями погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 29 июня по 1 июля на территории региона ожидается сильная жара с температурой воздуха +35°С и выше.
Читайте также: В Забайкалье передано экстренное предупреждение из-за жары
В Татарии 30 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5… +10 ˚С, днем — не выше 22 градусов тепла.
Подробности в материале: В Татарии ожидаются грозы с сильным ветром
В ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также: В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается аномальная погода
В Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Читайте также: В Москву вернётся тропическая жара
На дорогах Приморья продолжаются работы по устранению последствий прошедшего 28−29 июня циклона — задействовано 130 единиц техники.
Об этом: В Приморье в двух районах ещё не восстановлен проезд после циклона
На территории Якутии леса горят на 57 участках. За сутки в регионе обнаружили 14 новых возгораний.
Читайте подробнее: В Якутии тушат 17 лесных пожаров из 57
Обстановка с лесным пожаром в Михайловском районе Алтайского остаётся сложной. Как сообщает 30 июня территориальное ГУ МЧС РФ, площадь, пройденная огнем, составила порядка 300 га, увеличения не допущено.
Читайте подробнее: В Алтайском крае продолжается локализация крупного природного пожара
В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды пожарно-спасательные гарнизоны южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районов региона переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает 30 июня ГУ МЧС РФ по Иркутской области.
Подробности в материале: Спасатели Приангарья готовятся к вероятному паводку
В Ульяновской области растёт число травяных пожаров.
Об этом: В Ульяновской области произошло ещё три травяных пожара
Алтайские спасатели 30 июня известили о продлении штормового предупреждения. По данным синоптиков, с 1 по 4 июля местами в регионе ожидается высокий (4-й класс) горимости. В Угловском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Подробности в материале: На Алтае продлили штормовое предупреждение
В Новосибирской области сегодня, 30 июня, сохранятся местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
Читайте также: В Новосибирской области задержутся грозы с ветром и градом
В Бурятии за минувшие сутки возникло 18 лесных пожаров, десять из которых зарегистрированы в Хоринском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгораний стали сухие грозы.
Читайте также: В Бурятии из-за сухих гроз возникло 18 лесных пожаров
Особый противопожарный режим установлен на территории Краснодара с 29 июня из-за риска увеличения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Подробности в материале: В Краснодаре установлен особый противопожарный режим
В Кемеровскую область сегодня, 30 июня, с рабочей поездкой прибыла заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Вместе с губернатором региона Сергеем Цивилёвым они уже встретились с жителями деревни Листвянка, где ранее произошли пожары.
Читайте также: Виктория Абрамченко встретилась с пострадавшими от пожаров кузбассовцами
Дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сообщается, что 1 июля в регионе могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Воздух ночью может понизиться до + 6 °C, днем может потеплеть до +21 °С.
Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются дожди и грозы
В Туве объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, вечером 30 июня и в течение суток 1 июля в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди и грозы.
Читайте также: Шквалистый ветер вызовет пыльные бури в Туве
Почти 600 приусадебных участков и 90 жилых домов остаются подтопленными в Республике Крым на утро 30 июня, сообщили в пресс-службе МЧС региона.
В центральных и южных районах Красноярского края 1 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град.
Читайте также: Непогода не уходит из Красноярского края
В агентстве лесного хозяйства Бурятии объяснили происхождение дыма, накрывшего центральные районы республики и Улан-Удэ.
Читайте подробнее: Задымление Бурятии объяснили лесными пожарами в Приангарье
По состоянию на утро 30 июня в лесах Красноярского края зарегистрировано 16 пожаров. Об этом сообщили в краевом минлесхозе.
Читайте подробнее: В Красноярском крае действует 16 лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен на территории Республики Крым 30 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства РК.
Читайте подробнее: В Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба
На территорию Омской области в последние дни июня 2022 года обрушилась «по-осеннему холодная и дождливая погода». Об этом сообщили 30 июня в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Подробности в материале: В Омской области установилась «осенняя» погода
Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) просит мэра Москвы Сергея Собянина включить кондиционеры в метро и в пригородных электричках. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя столичного градоначальника.
Об этом: Депутат Госдумы просит Собянина включить кондиционеры в метро и электричках
Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым до конца суток 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читайте подробнее: В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Опыт Кемеровской области по поддержке погорельцев можно тиражировать в других регионах. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая сегодня, 30 июня, находится с рабочей поездкой в Кузбассе.
Читайте подробнее: Абрамченко рассказала, что увидела в пострадавших от пожаров сёлах Кузбасса