Природа продолжает преподносить погодные сюрпризы в регионах России. В Красноярском крае несколько раз за лето выпадал крупный град, серьёзно пострадали дачи и огороды. В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Причиной такого решения стал резкий рост количества возгораний в лесах республики. Тем временем Приморье заливает. Ливни в регионе нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт. В Чувашии из-за ураганного ветра нарушено энергоснабжение в 12 муниципальных образованиях. Алтайский край подсчитывает убытки от непогоды, бушевавшей 27 июня. А в Приамурье ждут аномальной жары. Непогода бушует в Южном федеральном округе. Жителей Крыма предупредили о сильных ливнях, грозах, ветре. По данным Гидрометцентра, в Краснодарском крае сильный дождь, гроза, град, ветер 20−22 м/с. В Ростовской области, Адыгее сильный дождь, гроза, град. Всё о природных бедствиях и непогоде в регионах России — в трансляции ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

08:12 28.06.2022 Иркутская область. Новый оползень произошёл на 156-м километре трассы Р-258 в Слюдянском районе. На дорогу сошло более двух тысяч кубометров грунта. Сейчас камни и глину убирают. Сообщается, что угроза схода нового оползня сохраняется.

09:06 28.06.2022 28 июня в Бурятии ожидается преимущественно жаркая сухая погода. Читайте также: В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

09:13 28.06.2022 В Краснодаре после сильных ливней подтопленными остаются 25 придомовых территорий и четыре частных дома, данные на утро 28 июня опубликовал региональный оперативный штаб. Читайте также: В Краснодаре подтопленными остаются 25 придомовых территорий

09:14 28.06.2022 В Томске устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город. Читайте также: Часть Томска осталась без света из-за грозы

09:15 28.06.2022 В Приморье на большинстве рек из-за проливных дождей наблюдается подъем уровней воды. Читайте подробнее: В Приморье спасатели предупредили о подъёме воды в реках после дождей

09:21 28.06.2022 Дожди в районах Краснодарского края, в том числе на Черноморском побережье, будут идти до 4 июля. Данные синоптиков опубликовал региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: Дожди в Краснодарском крае задержатся до 4 июля

09:27 28.06.2022 После того, как дневная температура в Петербурге 27 июня уверенно превысила +30 градусов, во вторник, 28 июня, жара немного ослабнет, но характер погоды принципиально не изменится. Читайте подробнее: В Петербурге жара немного ослабнет

09:31 28.06.2022 Специализированное воздушное судно Ан-26 «Циклон» 27 июня вылетало с целью искусственно вызвать осадки в Якутии. Самолёт работал в восьми районах республики. Об этом: В Якутии возобновил работу самолёт для вызывания дождей

09:38 28.06.2022 Жителей Красноярского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня. Читайте также: В Красноярский край идёт ненастье

09:38 28.06.2022 Заградительные полосы, которые будут препятствовать распространению огня лесных пожаров в Якутии, создают в том числе с помощью взрывных работ. Такая методика нужна для отдалённых территорий, на которых возгорания возникают из-за гроз. Об этом: В Якутии для борьбы с лесными пожарами устраивают взрывы

09:39 28.06.2022 Симферопольское водохранилище вышло из берегов после ливня. Александр Полегенько © ИА REGNUM

09:45 28.06.2022 До третьего-четвёртого вырос класс пожарной опасности на территории Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Подробности в материале: В Воронежской области класс пожарной опасности вырос до четвёртого

09:47 28.06.2022 Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погоду на территории Кемеровской области будет определять череда высотных циклонов. Читайте также: В Кузбасс пришло похолодание

09:47 28.06.2022 Петербург и Ленинградская область в начале последней июньской недели остаются под властью антициклона, который обеспечил в обоих регионах очень жаркую погоду. Читайте также: В Петербурге температура воздуха превысит +30 градусов

10:05 28.06.2022 В Ульяновской области растёт число травяных пожаров. Читайте также: В Ульяновской области произошло ещё два травяных пожара

10:08 28.06.2022 Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня. Читайте также: В Алтайский край пришли сильные ливни с грозами

10:11 28.06.2022 Сильные ливни привели к подтоплениям в столице Крыма Симферополе и в нескольких сёлах Симферопольского района. Последствия непогоды увидел фотокорреспондент ИА REGNUMАлександр Полегенько. Читайте также: Затопленный Симферополь — фоторепортаж

10:14 28.06.2022 Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа. Читайте также: Синоптики предупредили об опасной погоде на Северном Кавказе

10:18 28.06.2022 Днём 28 июня на территории Удмуртии ожидается резкое похолодание в связи с вторжением арктического воздуха в тылу циклона. Читайте также: В Удмуртию придёт резкое похолодание

10:20 28.06.2022 Подтопления на улицах Краснодара. © Администрация и городская дума Краснодара

10:23 28.06.2022 На юге Таймырского муниципального района 29 июня ночью местами ожидается очень сильный северо-восточный ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю, порывы ветра будут достигать 22−27 м/с. Читайте также: На Таймыре ожидается сильный ветер

10:35 28.06.2022 Более 130 частных жилых домов, два многоквартирных жилых дома и более 200 приусадебных участков остаются подтопленными в районах Крыма по данным на утро 28 июня. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Читайте также: В Крыму остаются подтопленными более сотни жилых домов

10:49 28.06.2022 В результате мощного града, накрывшего Алтайский край накануне, 27 июня, наиболее всего пострадали постройки в селе Назаровка Михайловского района. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, стихия повредила кровли домов и стёкла. От мощных осадков пострадали школа и детский сад. Спасателями было принято решение направить на место происшествия группу бойцов 9-го пожарно-спасательного отряда. Сегодня, 28 июня, представители МЧС оказывают адресную помощь гражданам, наводят порядок после прошедшей непогоды. В селе работают спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности, работники администрации, ремонтная бригада электриков. При оказании помощи особое внимание уделяется самым нуждающимся: социально незащищённым гражданам, пожилым людям и инвалидам. Об этом: Спасатели работают в пострадавшем от града алтайском селе

10:52 28.06.2022 Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий: во второй половине дня 29 июня и ночью 30 июня ожидаются дожди, грозы. При грозах вероятны сильные ливневые дожди, град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду. Подробности в материале: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

10:53 28.06.2022 Жителей Тувы предупредили о сильной жаре и шквалистом ветре. Читайте также: Сильная жара и пыльная буря накроют Туву

11:00 28.06.2022 В Алтайском крае 27 июня полностью оправдался прогноз синоптиков о неблагоприятных погодных явлениях: усиление ветра, дожди и град привели к отключению электричества в ряде населённых пунктов. Читайте также: Стихия оставила без света десятки населенных пунктов в Алтайском крае

11:03 28.06.2022 Более 570 га саженцев погибли после сильного града в Тамбовском районе Амурской области. На территории в более чем 500 га были уничтожены посевы сои, порядка 70 га — кукурузы. Читайте подробнее: Более 500 га посевов сои и кукурузы уничтожил град в Приамурье

11:08 28.06.2022 На некоторых реках Хабаровского края после дождей отмечается резкий подъем воды. Подробности в материале: Реки Хабаровского края рискуют выйти из берегов

11:21 28.06.2022 Потоки воды полностью смыли насосную станцию в селе Криничное Белогорского района Республики Крым, также подтоплены и обесточены насосные станции в сёлах Кирпичное и Вишенное. Данные на утро 28 июня опубликовала пресс-служба ГУП «Вода Крыма». Подробности в материале: В Крыму паводок полностью смыл насосную станцию

11:22 28.06.2022 Алтайгидрометцентр зафиксировал град еще в трех населённых пунктах края. В Змеиногорске и Мамонтово осадки были размером не более 10 мм, в Шипуново — 6 мм.

11:22 28.06.2022 На Камчатке в нескольких районах повысился класс пожарной опасности, а в селе Тигиль с 28 июня ввели особый противопожарный режим. Об этом: В районах Камчатки повысился класс пожарной опасности

11:24 28.06.2022 В Ставропольском крае объявлен режим повышенной готовности. Распоряжение о введении особого режима ЧС подписал губернатор края Владимир Владимиров. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильные ливни с грозами и градом и усиление шквалистого ветра до 20−25 м/с. Читайте также: На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за ливней

11:44 28.06.2022 В Чувашии предстоящая неделя ожидается ветреной, местами пройдут кратковременные дожди. Читайте также: После грозы в Чувашии похолодает

11:57 28.06.2022 В Омске в ближайшие дни ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Читайте подробнее: Дождь и сильный ветер ожидаются в Омске

12:06 28.06.2022 С помощью лодок и альпинистского снаряжения проводят эвакуацию жителей с затопленных территорий крымские спасатели, сообщили 28 июня в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Эвакуация понадобилась в Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, а также в Симферополе и Бахчисарае. Читайте подробнее: В Крыму спасатели эвакуируют людей из подтопленных домов на лодках

12:21 28.06.2022 Алтайский край. В Назаровке же всего около 170 домов, и почти на каждом из них побита кровля. Также пострадали пшеница и подсолнечник.

12:25 28.06.2022 Симферополь после ливня. Александр Полегенько © ИА REGNUM

12:29 28.06.2022 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 июня. Читайте подробнее: Ростовчан экстренно предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

12:44 28.06.2022 На погоду в Саратовской области с 27 по 30 июня будет влиять антициклон. В регион поступит арктический воздух, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 2−3 градуса, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра. Читайте также: В Саратовской области ожидается гроза со шквалистым ветром

12:54 28.06.2022 Алтайский край. О работе по ликвидации последствий непогоды в Назаровке рассказывает старший оперативной группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Липский. Алтайский край. О работе по ликвидации последствий непогоды в Назаровке рассказывает старший оперативной группы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

12:55 28.06.2022 Во вторник, 28 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 28 июня в Красноярске ожидается до +24 °C, кратковременный дождь, гроза

13:02 28.06.2022 В Алтайском крае решено помочь жителям Волчихинского и Михайловского районов, пострадавших от непогоды. Этот вопрос был рассмотрен 28 июня в ходе оперативного совещания у губернатора региона Виктора Томенко. Читайте также: Пострадавшим от града жителям Алтая помогут материально

13:07 28.06.2022 По состоянию на утро 28 июня в Красноярском крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 17,5 тыс. га. Об этом: В Красноярском крае действует 21 лесной пожар

13:08 28.06.2022 В Адыгее в 2022 году будет наблюдаться неблагоприятная пожароопасная обстановка в течение всего летнего сезона и части осени. Такая ситуация станет возможной из-за прогнозируемого дефицита осадков. Вопрос о предотвращении случаев пожара на территории республики в этих условиях был обсужден в ходе совещания правительства, которое провел 27 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Читайте подробнее: В Адыгее с августа по октябрь будет наблюдаться дефицит осадков

13:37 28.06.2022 В Чувашии в результате грозы и ветра в ряде районов было нарушено электроснабжение, повреждена кровля в 73 домах и социально значимых объектах, упали 157 деревьев. Читайте также: Грозовой ветер в Чувашии нарушил электроснабжение и повалил 157 деревьев

13:48 28.06.2022 Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Республике Крым с 28 июня. Об этом в телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксёнов. Читайте также: Глава Крыма вводит режим ЧС регионального уровня

13:59 28.06.2022 Более 700 домовладений подтоплены на территории пяти муниципалитетов в Республике Крым, об этом 28 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Подробности в материале: В Крыму подтоплено более 700 домов — Аксёнов

14:07 28.06.2022 Ровно три года назад в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулун. Об этом в своём телеграм-канале напоминает губернатор Приангарья Игорь Кобзев Читайте подробнее: Явь страшнее сна: в Приангарье вспоминают тулунский потоп

14:07 28.06.2022 В Амурской области средняя температура воздуха установилась выше климатических нормативов, и в ближайшее время она будет только возрастать. На 2 и 3 июля синоптики прогнозируют жару до +35−41 °С. Читайте также: В Приамурье ждут аномальную жару

14:28 28.06.2022 Губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы. Читайте также: В Приморье ливни нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт

14:47 28.06.2022 Во вторник, 28 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 28 июня в Москве будет до +28 °C, переменная облачность, без осадков

15:07 28.06.2022 В Чувашии подсчитывают ущерб от непогоды, в результате которой без света остались более 11,5 тыс. жителей и повреждён ряд социально-культурных учреждений, в том числе школы. Читайте также: Из-за ураганного ветра повреждено шесть школ в Чувашии

15:20 28.06.2022 Последствия грозовых разрядов в Чувашии. 21. mchs. gov.ru

15:42 28.06.2022 В период 16−17 ч. и до конца суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ингушетии и Чечне ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема, сообщили в Гидрометцентре России.

15:43 28.06.2022 В период 16−18 ч. и до конца суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливневые дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 м/с, предупредили в Гидрометцентре России.

15:44 28.06.2022 Последствия грозовых разрядов в Чувашии. 21. mchs. gov.ru

15:46 28.06.2022 В Республике Крым уровень воды превышает опасную отметку на реке Альма у поселка Почтовое. На реках Крыма наблюдается рост уровня воды на 39−51 см.

16:47 28.06.2022 Ликвидация последствий подтопления на территории Республики Крым. ГУ МЧС по Республике Крым

17:22 28.06.2022 В Ростовской области до конца суток 28 июня разгуляется непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России. В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Читайте также: В Ростовской области ожидаются ливни с градом

17:25 28.06.2022 Во второй половине дня в среду, 29 июня, на западе Мурманской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит +30… +32 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

18:07 28.06.2022 В Питерском районе Саратовской области сильным ветром сорвало крышу школы. Об инциденте в поселке Нива 28 июня сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин. «Деньги на ремонт выделим из резервного фонда правительства региона. Кровлю необходимо полностью восстановить до начала нового учебного года», — написал он в своем телеграм-канале. Об этом: В саратовском посёлке ветер сорвал крышу со школы

19:15 28.06.2022 В Новосибирской области в конце дня завтра, 29 июня, и ночью 30 июня ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра 17−22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В Новосибирскую область идёт шквалистый ветер с грозами и градом

19:38 28.06.2022 В Кемеровской области на оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров выделено 35 млн рублей. Деньги выделены из резервного фонда регионального правительства. Читайте также: На помощь пострадавшим от пожаров кузбассовцам выделили 35 млн рублей

20:46 28.06.2022 Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах регионального характера Якутии. Указ об этом подписал 28 июня глава Якутии Айсен Николаев. «Несмотря на то, что количество лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — сообщил Николаев в своем Telegram-канале. Читайте подробнее: В Якутии готовятся «к пику пожароопасности»

21:17 28.06.2022 Тушение пожара. Иван Шилов © ИА REGNUM

21:37 28.06.2022 С 29 июня в Псковской области на всей территории региона устанавливается особый противопожарный режим, сообщил 28 июня губернатор области Михаил Ведерников. В большинстве районов запрещено посещение лесных массивов. Читайте подробнее: На большей части Псковщины запретили посещение лесов из-за жары

02:14 29.06.2022 Во Владивостоке за минувшие сутки выпало 76 мм осадков — дождь продолжается. Читайте также: Во Владивостоке устраняют последствия разгула стихии

06:07 29.06.2022 В Новосибирске сегодня, 29 июня, и завтра, 30 июня, ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В Новосибирске ожидаются дожди с грозами

07:58 29.06.2022 30 июня и 1 июля в Хакасии ожидаются сильные дожди и ливни. Также прогнозируются грозы, местами возможен крупный град, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и выше. Подробности в материале: Ливни, грозы и град ожидаются в Хакасии

08:00 29.06.2022 Борьба с лесным пожаром в Алтайском крае. © ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

08:12 29.06.2022 В России за сутки зарегистрированы 338 термических точек, из них подтверждены 263. Действует 150 очагов лесных пожаров на площади 136 035 га, из них 24 очага локализованы. В Иркутской области для перегруппировки личного состава привлекался вертолет Ми-8. Всего к тушению лесных пожаров привлечено более 2,5 тыс. человек, 380 единиц техники и 37 воздушных судов. МЧС РФ.

08:46 29.06.2022 В столице Бурятии Улан-Удэ ищут способы борьбы с сильной жарой, накрывшей республику в последние дни. По словам мэра города Игоря Шутенкова, проезжую часть начали поливать водой. Читайте также: Из-за сильной жары дороги в Улан-Удэ начали поливать водой

09:56 29.06.2022 Спасатели МЧС России помогают ликвидировать последствия непогоды в регионах.

09:56 29.06.2022 В Крыму остаются подтопленными более 430 приусадебных участков и 150 частных домовладений. Проводятся работы по откачке воды и расчистке территории, сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению. При необходимости эвакуируют людей в пункты временного размещения.

09:56 29.06.2022 В Краснодарском крае продолжают действовать экстренные предупреждения по неблагоприятному комплексу метеоявлений и подъему уровней рек. Ведутся работы по откачке воды из нескольких жилых домов.

09:56 29.06.2022 55 приусадебных участков и 18 домов подтоплены в Приморье. Подтопленные дома покинули 75 человек, 11 человек эвакуированы с помощью плавсредств. Транспортное сообщение не нарушено, аэропорт и железнодорожный транспорт работают в штатном режиме.

10:02 29.06.2022 В Амурской области 29 июня тушат шесть возгораний на природных территориях, в том числе четыре очага находятся в Тындинском районе. Об этом: В Приамурье полыхают шесть лесных пожаров

10:14 29.06.2022 В сумму 20 млн рублей предварительно оценён ущерб, причинённый наводнением зданию и территории Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов. 28 июня на месте побывала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская, сообщила пресс-служба правительства РК. Подробности в материале: Ущерб от затопления дома-интерната в Крыму оценили в 20 млн рублей

10:29 29.06.2022 Автомобильное и пешеходное движение по мосту через реку Салгир на улице Толстого в Симферополе, повреждённому из-за наводнения, планируется открыть через десять дней. Об этом написал в соцсетях 29 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом: Назван срок пуска движения по повреждённому наводнением мосту в Симферополе

10:34 29.06.2022 В городе Минусинске Красноярского края 30 июня объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — так называемый режим «чёрного неба». Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в своём телеграм-канале. Подробности в материале: В городе Минусинске Красноярского края объявили режим «чёрного неба»

10:44 29.06.2022 Прошедшие в Приморье ливни повлияли на формирование дождевого паводка. На реках южной половины края наблюдался подъем уровня воды до 1,5 м, на отдельных участках рек юго-восточных районов отмечен выход воды из берегов с подтоплением пойм. Подробности в материале: В Приморье реки вышли из берегов

10:53 29.06.2022 Днём 30 июня и в течение суток 1 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков. Подробности в материале: Жителей Красноярского края предупредили о жаре и ливнях

10:55 29.06.2022 Более 430 приусадебных участков и 150 частных домовладений остаются подтопленными в Республике Крым на утро 29 июня. Ситуацию в Крыму с дождевыми паводками в МЧС России назвали наиболее сложной. В ликвидации последствий стихии задействовано около 400 спасателей, привлечено около 170 единиц техники. Об этом: В Крыму подтоплено 150 домов и более 400 приусадебных участков — МЧС

10:56 29.06.2022 В Бурятии вновь объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды, установившейся в республике. По данным Бурятского гидрометцентра, жара сохранится как минимум до 2 июля. Об этом: В Бурятии 38-градусная жара сохранится до конца недели

11:03 29.06.2022 29 июня во многих местах Эстонии кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR со ссылкой на прогнозы синоптиков. Непогода сменила стоявшую несколько дней жаркую ясную погоду с температурами выше +30 градусов. По всей Эстонии фиксируется переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза, во время грозы сильные заряды дождя. Местами возможен туман. Подробности в материале: На смену солнечным дням в Эстонию пришли дожди с грозой

11:23 29.06.2022 ​Крупнейший тепличный комбинат Крыма пострадал из-за ливней и паводка. «В результате паводка серьезно пострадал крупнейший в Крыму тепличный комплекс «Белогорский». Все технологические процессы остановлены. Уровень воды во время затопления достигал метра, вся техника обесточена», — сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства республики Юрий Мигаль. Он уточнил, что предприятие выращивает томаты и огурцы на площади около 15 га. Это единственное круглогодичное производство овощей в республике. С начала года объем производства продукции составил более 4200 тонн.

11:48 29.06.2022 На низменных участках Краснодара до сих пор остаются затопления, ведутся работы и по откачке воды в жилых домах. При этом в регионе действуют экстренные предупреждения — возможны новые удары стихии. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России. Читайте также: В Краснодаре несколько участков остаются затопленными после ливней

11:51 29.06.2022 По состоянию на утро 29 июня в Красноярском крае зарегистрировано 24 лесных пожара на площади 18 тыс. га — в Ермаковском, Курагинском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Об этом: В Красноярском крае горит 18 тыс. га леса

12:00 29.06.2022 В Якутии полыхают лесные пожары — площадь возгорания уже превысила 100 тыс. гектаров, к тушению привлечены силы авиации.

12:09 29.06.2022 Ликвидация лесного пожара в Алтайском крае. ГУ МЧС Алтайский край.

12:28 29.06.2022 Алтайский край. Очевидцы сообщают, что в селе Михайловское опять горит лес в районе нефтебазы.

13:08 29.06.2022 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня местами по области грозы, в южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, на селеопасных станциях очень сильные дожди. Подробности в материале: В Приангарье идёт ненастье

13:20 29.06.2022 Алтайский край. В Михайловском районе действует лесной пожар, площадь возгорания уточняется. На месте происшествия работают от лесной службы более 30 человек, 21 единица техники. Силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (3 пожарных автоцистерны) находятся на защите населённого пункта Михайловское, направлены дополнительные силы. На место происшествия выехал пожарный поезд. В данный момент угроза селу отсутствует, проведена дополнительная опашка, обстановка находится на контроле. Организовано оповещение населения силами администрации

13:48 29.06.2022 На территории Иркутской области в минувшие сутки, 28 июня, произошло 29 пожаров, из них 6 — в жилых домах, 5 — в хозяйственных постройках, по одному — в многоквартирном жилом доме, административном здании, на складе, сообщает территориальное ГУ МЧС РФ. Об этом: Иркутские спасатели обеспокоены увеличением числа пожаров

13:50 29.06.2022 Жаркая погода, установившаяся в Бурятии, приведёт к ухудшению условий труда работающим на открытой местности и в помещениях без кондиционеров. В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день на час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов. Об этом: Работодателям в Бурятии рекомендовали сократить рабочий день из-за жары

14:01 29.06.2022 Ликвидация последствий дождя в Крыму. © МЧС по Республике Крым.

14:10 29.06.2022 В Омске объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили 29 июня в мэрии города. Об этом: Штормовое предупреждение объявлено в Омске

14:15 29.06.2022 ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю передало экстренное предупреждение в связи с существенными изменениями погодных условий. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 29 июня по 1 июля на территории региона ожидается сильная жара с температурой воздуха +35°С и выше. Читайте также: В Забайкалье передано экстренное предупреждение из-за жары

14:43 29.06.2022 В Татарии 30 июня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5… +10 ˚С, днем — не выше 22 градусов тепла. Подробности в материале: В Татарии ожидаются грозы с сильным ветром

14:44 29.06.2022 Работы по ликвидации последствий дождя в Крыму. © МЧС по Республике Крым.

01:19 В ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается аномальная погода

04:38 В Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: В Москву вернётся тропическая жара

05:22 На дорогах Приморья продолжаются работы по устранению последствий прошедшего 28−29 июня циклона — задействовано 130 единиц техники. Об этом: В Приморье в двух районах ещё не восстановлен проезд после циклона

05:54 На территории Якутии леса горят на 57 участках. За сутки в регионе обнаружили 14 новых возгораний. Читайте подробнее: В Якутии тушат 17 лесных пожаров из 57

07:22 Обстановка с лесным пожаром в Михайловском районе Алтайского остаётся сложной. Как сообщает 30 июня территориальное ГУ МЧС РФ, площадь, пройденная огнем, составила порядка 300 га, увеличения не допущено. Читайте подробнее: В Алтайском крае продолжается локализация крупного природного пожара

08:17 В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды пожарно-спасательные гарнизоны южных, центральных, верхнеленских, северо-восточных районов региона переведены на усиленный вариант несения службы, сообщает 30 июня ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Подробности в материале: Спасатели Приангарья готовятся к вероятному паводку

08:43 В Ульяновской области растёт число травяных пожаров. Об этом: В Ульяновской области произошло ещё три травяных пожара

09:10 Алтайские спасатели 30 июня известили о продлении штормового предупреждения. По данным синоптиков, с 1 по 4 июля местами в регионе ожидается высокий (4-й класс) горимости. В Угловском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность. Подробности в материале: На Алтае продлили штормовое предупреждение

09:19 В Новосибирской области сегодня, 30 июня, сохранятся местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр. Читайте также: В Новосибирской области задержутся грозы с ветром и градом

09:20 В Бурятии за минувшие сутки возникло 18 лесных пожаров, десять из которых зарегистрированы в Хоринском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгораний стали сухие грозы. Читайте также: В Бурятии из-за сухих гроз возникло 18 лесных пожаров

09:24 Особый противопожарный режим установлен на территории Краснодара с 29 июня из-за риска увеличения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: В Краснодаре установлен особый противопожарный режим

09:39 В Кемеровскую область сегодня, 30 июня, с рабочей поездкой прибыла заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Вместе с губернатором региона Сергеем Цивилёвым они уже встретились с жителями деревни Листвянка, где ранее произошли пожары. Читайте также: Виктория Абрамченко встретилась с пострадавшими от пожаров кузбассовцами

09:40 Дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что 1 июля в регионе могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Воздух ночью может понизиться до + 6 °C, днем может потеплеть до +21 °С. Читайте подробнее: В Башкирии ожидаются дожди и грозы

10:02 В Туве объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, вечером 30 июня и в течение суток 1 июля в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди и грозы. Читайте также: Шквалистый ветер вызовет пыльные бури в Туве

10:41 Почти 600 приусадебных участков и 90 жилых домов остаются подтопленными в Республике Крым на утро 30 июня, сообщили в пресс-службе МЧС региона. Об этом: В Крыму подтопленными остаются 90 домов

11:16 В центральных и южных районах Красноярского края 1 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Читайте также: Непогода не уходит из Красноярского края

11:27 В агентстве лесного хозяйства Бурятии объяснили происхождение дыма, накрывшего центральные районы республики и Улан-Удэ. Читайте подробнее: Задымление Бурятии объяснили лесными пожарами в Приангарье

11:31 По состоянию на утро 30 июня в лесах Красноярского края зарегистрировано 16 пожаров. Об этом сообщили в краевом минлесхозе. Читайте подробнее: В Красноярском крае действует 16 лесных пожаров

12:25 Владивосток после дождя. © Сайт администрации Владивостока

13:00 Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен на территории Республики Крым 30 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства РК. Читайте подробнее: В Крыму объявлен режим ЧС регионального масштаба

13:07 На территорию Омской области в последние дни июня 2022 года обрушилась «по-осеннему холодная и дождливая погода». Об этом сообщили 30 июня в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Подробности в материале: В Омской области установилась «осенняя» погода

13:37 Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) просит мэра Москвы Сергея Собянина включить кондиционеры в метро и в пригородных электричках. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя столичного градоначальника. Об этом: Депутат Госдумы просит Собянина включить кондиционеры в метро и электричках

15:02 В Алтайском крае действуют два лесных пожара в Михайловском и Угловском районах. Ситуация остается на контроле. Группировка сил и средств по ликвидации огня продолжает работу. ГУ МЧС Алтайский край

15:29 Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым до конца суток 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

15:30 Опыт Кемеровской области по поддержке погорельцев можно тиражировать в других регионах. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая сегодня, 30 июня, находится с рабочей поездкой в Кузбассе. Читайте подробнее: Абрамченко рассказала, что увидела в пострадавших от пожаров сёлах Кузбасса

17:33 Более 500 человек тушили лесные пожары в Бурятии. ugtn.govrb.ru