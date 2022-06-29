Красноярск, , 11:51 — REGNUM По состоянию на утро 29 июня в Красноярском крае зарегистрировано 24 лесных пожара на площади 18 тыс. га — в Ермаковском, Курагинском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Огнеборцы остановили распространение трёх возгораний на площади более 100 га. На юге края тушить пожары помогают арендаторы и 85 сотрудников резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра потушили четыре лесных пожара в четырёх районах. По предварительным данным, возгорания могли возникнуть из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края и в Шушенском районе действуют ограничения на посещение лесов. Населению запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить огневые работы.

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