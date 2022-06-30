Красноярск, 30 июня 2022, 11:31 — REGNUM По состоянию на утро 30 июня в лесах Красноярского края зарегистрировано 16 пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.
Возгорания действуют в Ермаковском, Манском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах на площади 16 тыс. га. Остановлено распространение пяти возгораний.
За прошедшие сутки в крае потушено шесть лесных пожаров на площади 531 га. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.
Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на посещение лесов действуют на севере Красноярского края и в Шушенском районе.
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