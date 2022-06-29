Казань, , 15:43 — REGNUM Грозы с усилением ветра до 20 м/с ожидаются в Татарии 30 июня. О погоде на предстоящие сутки сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Гроза Pixabay.com

В четверг, 30 июня, в Татарии прогнозируется переменная облачность. В ночные часы преимущественно без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе сильный до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 ˚С, днем — не выше 22 градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Иркутской области 30 июня местами ожидаются грозы, на селеопасных станциях — очень сильные дожди.

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