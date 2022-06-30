Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновской области потушили ещё несколько возгораний сухой травы. Об этом сообщает управление МЧС.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, 29 июня в регионе произошло три травяных пожара. Общая площадь возгорания составила 0,411 гектара.

Спасатели отмечают, что неосторожное обращение с огнём может стать причиной «катастрофических последствий», в том числе гибели людей. В ведомстве напоминают, что огонь с сухой травы может перекинуться на жилые дома и лесные массивы, став причиной серьёзного пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Ульяновской области потушили девять загораний сухой травы на площади 2,188 гектара.

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