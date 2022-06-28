Владивосток, , 05:40 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

После дождя Булатова Екатерина © ИА REGNUM

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Службы жизнеобеспечения заняты устранением последствий непогоды: восстанавливают электроснабжение, поднимают решетки для быстрого спуска воды с проезжей части.

Аварийные отключения света зафиксированы по нескольким адресам во Владивостоке. Дежурные бригады уже работают на местах.

Зафиксированы в нескольких районах приморской столицы и подтопления улиц. Вода постепенно уходит. Решетки на сетях ливневой канализации остаются открытыми, так как сильный дождь и ветер прогнозируются до завтрашнего дня.

«Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, еще по ряду участков зафиксирован подъем воды. Необходимо оперативно реагировать на такие случаи. Особое внимание уделить сохранности мостов. Важно организовать работу оперативных штабов, оперативно координировать действия всех служб. Сейчас первоочередная задача — не допустить возникновения ЧС», — сказал губернатор на совещании в Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, к Приморью подбирается циклон, который принесёт сильные осадки и похолодание — объявлено штормовое предупреждение.