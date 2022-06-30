Михайловка, 30 июня 2022, 08:22 — REGNUM Обстановка с лесным пожаром в Михайловском районе Алтайского остаётся сложной. Как сообщает 30 июня территориальное ГУ МЧС РФ, площадь, пройденная огнем составила порядка 300 га, увеличения не допущено.

Лесной пожар
Лесной пожар
Szaopressa.com

Населённые пункты по-прежнему вне опасности. Группировка сил и средств продолжает работу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 июня, в Алтайском крае был локализован масштабный природный пожар в Угловском районе. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 3,4 тысячи га.

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