Благовещенск, , 10:02 — REGNUM В Амурской области 29 июня тушат шесть возгораний на природных территориях, в том числе четыре очага находятся в Тындинском районе. Эту информацию опубликовал телеграм-канал амурского центра гражданской защиты и противопожарной безопасности.

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Площадь лесных пожаров в Амурской области составляет 417 га. В ликвидации возгораний участвуют сотрудники Амурской авиабазы и лесхозов. Работы противопожарных сил координирует вертолёт МИ-8.

«Все возгорания возникли от грозы и находятся на значительном удалении от населенных пунктов», — подчеркнули амурские спасатели.

ГУ МЧС по региону сообщает о 24 термоточках в Приамурье, зарегистрированных Владивостокским филиалом ФГБУ НЦУКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Амурской области из-за обильных дождей отменили особый противопожарный режим. Его сохранили только в восьми муниципалитетах региона.