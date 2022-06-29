Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ ищут способы борьбы с сильной жарой, накрывшей республику в последние дни. По словам мэра города Игоря Шутенкова, проезжую часть начали поливать водой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борьба с жарой в Улан-Удэ. Бурятия Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова

«В жару такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. Время и маршруты полива будут меняться в зависимости от ситуации», — отметил он.

Напомним, ранее на территории республики было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, дневная температура достигает до 35-38 градусов тепла.

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