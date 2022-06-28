Благовещенск, , 05:31 — REGNUM В Амурской области средняя температура воздуха установилась выше климатических нормативов, и в ближайшее время она будет только возрастать. На 2 и 3 июля синоптики прогнозируют жару до 35-41 градуса, сообщило 28 июня Amur. Life.

Жара 34.mchs.gov.ru

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«Наступившая неделя обещает быть очень жаркой. На фоне высоких температур и достаточной влаги в приземном слое атмосферы из дождевой облачности будут проливаться грозовые дожди. Чаще всего это будет происходить в дневные часы. Ночью ожидаются дымка и туманы. Ветер преимущественно юго-восточный. Ночью слабый, днем до 6-11 метров в секунду», — рассказала главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Самой жаркой погода будет в Сковородинском и Магдагачинском районах Амурской области. В целом по региону воздух начнёт нагреваться с 28 июня и постепенно температура достигнет пиковых значений, пояснили сотрудники амурского гидрометеоцентра. Предполагается, что жара продолжит усиливаться в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Амурской области начало декабря оказалось тёплым как никогда. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в -1,1 градуса.