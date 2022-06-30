Улан-Удэ, , 11:27 — REGNUM В агентстве лесного хозяйства Бурятии объяснили происхождение дыма, накрывшего центральные районы республики и окрестности столицы Улан-Удэ.

Лесной пожар. Иркутская область 38.mchs.gov.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, задымление связано с лесными пожарами в Иркутской области. По данным синоптиков, в Бурятии в настоящее время преобладает северо-западный ветер.

В Приангарье за прошедшие сутки действовало 18 лесных пожаров на общей площади 21,2 тысячи га, в связи с чем в шести районах области введён режим ЧС. Шесть возгораний на площади 21 га локализовано.

«В Бурятии по данным на 10-15 проводятся работы по тушению 9 лесных пожаров на общей площади 7, га, из них 2 лесных пожара на площади 5,5 га локализованы», — добавили в агентстве.

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