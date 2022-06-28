Якутск, , 09:38 — REGNUM Заградительные полосы, которые будут препятствовать распространению огня лесных пожаров в Якутии, создают в том числе с помощью взрывных работ. Такая методика нужна для отдалённых территорий, на которых возгорания возникают из-за гроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в оперативном штабе региона.

Лесной пожар

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С помощью взрывов пожары тушат в Ленском, Олёкминском, Сунтарском, Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах, рассказал заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов.

Сотрудники федерального ведомства борются с огнём на труднодоступной территории республики, задействованы 272 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС из-за резкого роста количества лесных пожаров. Возгорания стали возникать из-за гроз.