Симферополь, 30 июня 2022, 13:00 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен на территории Республики Крым 30 июня, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте правительства РК.
Как сообщало ИА REGNUM, 25–26 июня в результате сильных дождей и резкого подъёма уровня воды в реках произошло подтопление сотен домов, размыты дороги, мосты. Ранее в Симферопольском и Белогорском районах введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. На утро 30 июня подтопленными оставались 90 домов и 579 приусадебных участков.
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