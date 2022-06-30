Омск, , 13:07 — REGNUM На территорию Омской области в последние дни июня 2022 года обрушилась «по-осеннему холодная и дождливая погода». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным синоптиков, наибольшее количество осадков выпало в северных районах Омской области. За прошедшую ночь по северу региона прошли сильные, местами очень сильные осадки (от 27 до 54 мм).

В Омске за ночь 30 июня выпало 2 мм осадков. При этом за сутки 29 июня в столице региона выпало 23 мм осадков — около декадной нормы.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елены Адаренко, неустойчивый характер погоды сохранится и в первые дни июля. По ночам ожидается +7…+12 °С, днём будет +16…+21 °С.

С 3 июля температура воздуха начнёт постепенно повышаться. 2 июля местами ожидается небольшой дождь, 3 июля существенных осадков не прогнозируется.

Добавим, максимальная температура 1 июля в Омске наблюдалась в 1936 году — +40,1 °С. Минимальная была зафиксирована в 1961 году — +2,1°С.

Читайте также: Непогода не уходит из Красноярского края