Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM В Ростовской области до конца суток 28 июня разгуляется непогода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Ливень Ставрополь.рф

В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 28 июня, а также ночью и утром 29 июня местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20-23 метров в секунду.

Донские спасатели призывают жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.