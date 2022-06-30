Хоринский район, Бурятия, , 09:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки возникло 18 лесных пожаров, десять из которых зарегистрированы в Хоринском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгораний стали сухие грозы.

Лесной пожар в Бурятии Агентство лесного хозяйства Бурятии

С огнём боролись 542 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лесопользователей. Задействовано также 18 единиц техники. В Баргузинском районе для доставки пожарных в район очага задействован вертолёт Ми-8. Общая площадь, пройденная огнём, достигла 37,9 га.

«Десять лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Кяхтинском, Хоринском районах удалось ликвидировать, ещё 4 очага в Еравнинском, Кижингинском и Хоринском районах локализованы», — отметили в ведомстве.

По данным на утро 30 июня, продолжается тушение семи пожаров в лесах Баргузинского, Иволгинского, Кижингинского и Хоринского районов.