Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 10:23 — REGNUM На юге Таймырского муниципального района 29 июня ночью местами ожидается очень сильный северо-восточный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, порывы ветра будут достигать 22-27 м/с.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Туруханском районе и в Эвенкии прогнозируются местами порывы западного ветра 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Местами ожидаются сильные дожди, грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр предупредил о неблагоприятных погодных условиях в ряде территорий Северного Кавказа.

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