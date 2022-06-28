Москва, , 06:05 — REGNUM Во вторник, 28 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 29 июня в Москве также без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с, ночью — 3−8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В среду, 29 июня, днём в столице ожидается +24… +26 °C, по области +21… +26 °C, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 3−8 м/с. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара, установившаяся в Москве в выходные дни, пойдёт на спад из-за смены антициклонов.

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