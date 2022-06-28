Псков, , 21:37 — REGNUM С 29 июня в Псковской области на всей территории региона устанавливается особый противопожарный режим, сообщил 28 июня губернатор области Михаил Ведерников. В большинстве районов запрещено посещение лесных массивов.

Псков Елена Молчанова © ИА REGNUM

«СМИ пишут, что в Псков пришла африканская жара. Это не совсем так — во многих странах Африки сейчас прохладнее. Из-за такой погоды в области чрезвычайная пожарная опасность — V класс по региональной шкале», — объяснил губернатор в своем телеграм-канале.

Постановлением главы региона введён запрет посещения лесов жителями Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Порховского, Печорского, Плюсского, Псковского и Струго-Красненского районов.

«Риски сейчас очень высокие. При такой жаре любой пожар будет распространяться с огромной скоростью. Не играйте с огнём!» — отметил Ведерников.