Минусинск, Красноярский край, , 10:34 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края 30 июня объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — так называемый режим «чёрного неба». Об этом региональное управление Роспотребнадзора сообщает в своём телеграм-канале.

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По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе условия, вызванные жаркой погодой и слабым ветром, сформируются к 16:00 по местному времени (12:00 мск) и, предварительно, будут наблюдаться до 16:00 30 июня.