Владивосток, 29 июня, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Во Владивостоке за минувшие сутки выпало 76 мм осадков — дождь продолжается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Vlc.ru После дождей во Владивостоке

Читайте также: В Приморье ливни нарушили электроснабжение, затопили улицы, обрушили грунт

Дорожники в ночь с 28 на 29 июня вывели усиленный состав техники и рабочих, чтобы оперативно убрать с дорог и тротуаров нанесенные ливнем грунт и мусор.

Убрали наносы на улицах Русской, Адмирала Кузнецова, Снеговой, Крыгина, Чкалова, Тигровой, Борисенко и других.

Также работы по дополнительной прочистке ливневок прошли на Снеговой, Маковского, проспекте 100-летия Владивостока, Космонавтов, Луговой, Борисенко, Русской, Гамарника, Иртышской.

28 июня в столице Приморья было зарегистрировано семь аварий на сетях электроснабжения, шесть из них оперативно устранены.

Свет в шести квартирах на девятом этаже дома №16 на улице Борисенко появится 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в связи с сильными дождями поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы.