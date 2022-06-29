Красноярск, , 10:53 — REGNUM Днём 30 июня и в течение суток 1 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

Дождь Алексей Яковлев

Также прогнозируются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и более.

На юге Туруханского района края днём 30 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы. На юге Таймыра местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. В Эвенкии местами грозы.

В южных районах Красноярского края днём 30 июня прогнозируется сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +30, +35 °С. В центральных районах также будет жарко — местами до +30, +31 °С.

В южных районах края и на юге Таймыра местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили об ухудшении погодных условий.

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