Чебоксары, , 14:34 — REGNUM В Чувашии предстоящая неделя ожидается ветреной, местами пройдут кратковременные дожди. Не исключается, что может выпасть град. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Во время дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, 27 июня причиной утренней грозы, основной удар которой пришёлся на северо-восточную часть Чувашии, стало прохождение тёплого фронта.

В республике ожидается приход контрастного холодного фронта, в результате за сутки температура на высоте облаков может упасть сразу на 11-13 градусов и не исключается повтор грозы с ливнем. Синоптик-любитель прогнозирует, что похолодание может сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, возможен град.

28 июня из-за северной воздушной массы максимальная дневная температура воздуха в Чувашии прогнозируется на уровне +16…+21 градус тепла.

По прогнозу, новая рабочая неделя будет ветреной, температура ожидается ниже климатической нормы. С 29 июня по 1 июля днём прогнозируется +20…+22, по ночам будет остывать до +8…+10. 30 июня местами пройдут кратковременные дожди.

В выходные дни, 2 и 3 июля, потеплеет до +25…+27 градусов, при этом местами прольются ливневые дожди. По предварительным прогнозам, новая волна жары продлится до 7 июля включительно.

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