Красноярск, , 13:07 — REGNUM По состоянию на утро 28 июня в Красноярском крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 17,5 тыс. га — в Ермаковском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, остановлено распространение одного возгорания, населённым пунктам пожары не угрожают.

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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров на площади 192 га — в Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Эвенкийском районах.

По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере региона действуют ограничения на посещение лесов.

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