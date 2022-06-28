Красноярск, 28 июня 2022, 13:07 — REGNUM По состоянию на утро 28 июня в Красноярском крае зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 17,5 тыс. га — в Ермаковском, Туруханском, Шушенском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Лесопожарного центра, остановлено распространение одного возгорания, населённым пунктам пожары не угрожают.
За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров на площади 192 га — в Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Эвенкийском районах.
По предварительным данным, причинами возгораний стали сухие грозы.
Как сообщало ИА REGNUM, на севере региона действуют ограничения на посещение лесов.
Читайте ранее в этом сюжете: В лесах Красноярского края действует 16 пожаров