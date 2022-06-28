Якутск, , 20:46 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах регионального характера Якутии. Соответствующий указ подписал 28 июня глава Якутии Айсен Николаев, сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте.

Лесной пожар Donland.ru

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Решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Якутии было обусловлено объявлением в двух районах — Мирнинском и Томпонском — режима ЧС муниципального характера, а также повышением класса пожароопасности в лесах.

«Несмотря на то, что количество лесных пожаров сейчас в несколько раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года, в целях мобилизации ресурсов для подготовки к пику пожароопасности я принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории республики», — сообщил Николаев в своем Telegram-канале.

Согласно данным, на утро 28 июня в Якутии действовало 60 лесных пожаров. 13 пожаров зарегистрировано в Мирнинском районе, 11 — в Алданском, 7 — в Томпонском, 6 — в Нерюнгринском, 5 — в Олекминском, по 3 — в Усть-Майском, Сунтарском, Жиганского районах, по 2 — в Оленекском, Ленском, Горном районах, по 1 — в Вилюйском, Хангаласском, Верхоянском районах.

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