Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM Жаркая погода, установившаяся в Бурятии, приведёт к ухудшению условий труда работающим на открытой местности и в помещениях без кондиционеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Жара Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР

В связи с этим работодателям рекомендовано сократить рабочий день на час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов. На открытом воздухе в жаркую погоду продолжительность непрерывной работы должна составлять не более 20 минут.

«Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа — для лиц без специальной одежды», — отметили в управлении.

Впрочем, проведение работ на открытом воздухе, если температура воздуха поднялась выше 32,5 градусов, предложено перенести на утренние или вечерние часы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Бурятии предупредили, что 38-градусная жара продлится как минимум до конца недели. В столице республики Улан-Удэ столбик термометра поднимется до 37 градусов.

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