Симферополь, , 10:14 — REGNUM В сумму 20 млн рублей предварительно оценён ущерб, причинённый наводнением зданию и территории Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов. 28 июня на месте побывала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская, сообщила пресс-служба правительства РК.

Территория Белогорского дома-интерната Пресс-служба правительства Республики Крым

«Забор, который ограждал дом-интернат, был просто снесен потоком за несколько минут. Человеческого ресурса здесь недостаточно, поэтому уже есть договоренность с администрацией Белогорского района о том, что завтра зайдет коммунальная техника. С ее помощью мы расчистим камни от забора, разбросанные по всей территории, разрушенные беседки. Остальное мы будем расчищать вручную совместно с волонтерами и депутатским корпусом», — прокомментировала Елена Романовская.

Полностью устранить последствия наводнения на территории дома-интерната в Белогорске планируется к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Белогорский район оказался в числе наиболее пострадавших территорий Крыма от наводнения 25–27 июня. Вода подтопила жилые дома, социально значимые объекты, в том числе Белогорский дом-интернат, 95 воспитанников которых эвакуировали. Часть детей разместили в лечебных учреждениях, часть — в санатории.