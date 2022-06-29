Симферополь, 29 июня 2022, 10:14 — REGNUM В сумму 20 млн рублей предварительно оценён ущерб, причинённый наводнением зданию и территории Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов. 28 июня на месте побывала вице-премьер Республики Крым Елена Романовская, сообщила пресс-служба правительства РК.
Полностью устранить последствия наводнения на территории дома-интерната в Белогорске планируется к 1 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, Белогорский район оказался в числе наиболее пострадавших территорий Крыма от наводнения 25–27 июня. Вода подтопила жилые дома, социально значимые объекты, в том числе Белогорский дом-интернат, 95 воспитанников которых эвакуировали. Часть детей разместили в лечебных учреждениях, часть — в санатории.