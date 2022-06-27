Саратов, , 15:12 — REGNUM На погоду в Саратовской области с 27 по 30 июня будет влиять антициклон. В регион поступит арктический воздух, температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 2-3 градуса, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Гроза в городе

В ночь на вторник, 28 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит +10…+15 °C, на возвышенных местах — до 20 градусов тепла.

Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозе ветер шквалистого характера. Температура воздуха составит +26…+31 °C, в северной части области — до +21 °С.

ИА REGNUM напоминает, пятый класс пожарной опасности действует в Саратовской области до 1 июля.

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