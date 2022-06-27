Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Петербург и Ленинградская область в начале последней июньской недели остаются под властью антициклона, который обеспечил в обоих регионах очень жаркую погоду, с температурой свыше +30 градусов.

Сфинкс на Университетской набережной Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Вчера по всей области температура превысила +30 гр. (третья цифра это десятые градуса) кроме прибрежных районов Финского залива. К ним относится и Санкт-Петербург, так как западный ветер немного освежал», — отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, 27 июня погода не изменится, 28 и 29 июня температура немного понизится — «заходит новый антициклон с севера, но только чуть прохладнее…».

«Терпим» хорошую погоду, которую все так долго ждали, и ждем следующую неделю. В начале июля должно быть прохладнее», — прогнозирует Колесов.

По данным гидрометцентра, в Петербурге 27 июня днем будет +29…+31 градусов, на побережье Финского залива местами до +26 градусов. Во вторник, 28 июня, в Петербурге днем +27…+29 градусов. В среду, 29 июня, также будет +27…+29 градусов.