Симферополь, , 11:21 — REGNUM Потоки воды полностью смыли насосную станцию в селе Криничное Белогорского района Республики Крым, также подтоплены и обесточены насосные станции в сёлах Кирпичное и Вишенное. Данные на утро 28 июня опубликовала пресс-служба ГУП «Вода Крыма».

Наводнение Mchs.rk.gov.ru

По данным предприятия, самая сложная ситуация с водоснабжением сложилась в Белогорском районе и в самом Белогорске. В городе из-за затопления насосной станции Исток без воды остались 17 тысяч человек.

Также остаётся без электроэнергии насосная станция Каштановое в Симферополе. В селе Пионерском разрушен водовод, и приступить к ремонту мешает высокий уровень воды в реке Салгир.

В отдельных муниципалитетах зафиксировано снижение качества воды. Жителям пгт Зуя и с. Вишнёвое перед употреблением воды в пищу рекомендуется её кипятить. Такая же ситуация — в Кировском районе Крыма. Из-за сильных ливней повысилась мутность в Старокрымском водохранилище, в дома может поступать мутная вода. Жителей города Старый Крым, сёл Изюмовка, Жемчужина Крыма, Тутовка, Журавки просят обязательно кипятить воду для употребления её в пищу. Жителям села Виноградное Алушты питьевую воду пока подвозят, так как из кранов течёт техническая вода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму подтопленными остаются более 130 жилых домов и более 200 приусадебных участков. Штормовое предупреждение продолжает действовать 28 июня.