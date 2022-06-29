Краснодар, , 11:48 — REGNUM На низменных участках Краснодара до сих пор остаются затопления, ведутся работы и по откачке воды в жилых домах. При этом в регионе действуют экстренные предупреждения — возможны новые удары стихии. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Подтопление улиц в Краснодаре после ливня Krd.ru

«На территории Краснодара вода до сих пор стоит на низменных участках. Ведутся работы по откачке воды из нескольких жилых домов», — говорится в сообщении.

На территории края, между тем, действуют экстренные предупреждения. Так, в регионе возможны новые дожди и ливни с грозами, не исключён град, шквалистый ветер может усиливаться до 22 м/с.

На реках и притоках реки Кубань, в юго-восточной и юго-западной части сохраняются прогнозы подъёма уровней воды. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди начались в Краснодарском крае на прошлой неделе назад — стихия бушевала в Сочи, а 26–27 июня сильные дожди прошли в Краснодаре.