Кызыл, , 10:02 — REGNUM В Туве объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, вечером 30 июня и в течение суток 1 июля в регионе ожидаются сильные и очень сильные дожди и грозы.

Пыльная буря Commons.wikimedia.org

Местами пройдёт крупный град. Шквалистый ветер усилится до 15-20, местами до 25 метров в секунду и более, в связи с чем ожидается также пыльная буря.

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и деревья, закрыть окна, поставить машину в гараж и так далее.