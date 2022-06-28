Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 28 июня.

Жара, солнце, лето Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Пожарная опасность самого высокого V класса прогнозируется в 13 муниципальных образованиях Ростовской области (в центральных районах и Приазовье, в том числе в Ростове-на-Дону). Высокая пожароопасность (IV класс) ожидается в 21 муниципалитете (местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье.

Экстренное предупреждение будет действовать до конца суток 28 июня, а также в течение суток 29 июня.