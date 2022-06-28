Тулун, Иркутская область, , 14:07 — REGNUM Ровно три года назад в Иркутской области случилось разрушительное наводнение, от которого наиболее пострадали жители города Тулун. Об этом в своём телеграм-канале напоминает губернатор Приангарья Игорь Кобзев:

Наводнение в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

«28 июня 2019 года. Ровно три года назад этот день разделил спокойную жизнь Тулуна на до и после. Наводнение сломало судьбы тысяч людей, под воду ушли улицы, дома. Поток крушил дома в садоводствах района, уносил скот. 13 метров 82 см — эти цифры навсегда вписаны в историю города. На такую высоту тогда поднялась вода.

Восстановление Тулуна ещё идет. Но сделано уже многое. И в первую очередь — построено жилье. Микрорайоны Угольщиков и Березовая роща стали для людей новым пристанищем. В Угольщиках ввели в эксплуатацию три двухэтажных дома на 66 квартир и шесть восьмиэтажек на 496 квартир. В Березовую рощу уже переехали 193 семьи.

Спасибо всем, кто не остался в стороне. Спасибо крупным корпорациям за помощь. Благодаря им сегодня есть прекрасная школа, больницы, детский диагностический центр, ФОК, лыжная база.

Но стройка ещё идет. Продолжается и благоустройство города. Он преображается на глазах. Город обрел вторую жизнь, подарив его жителям надежду. И это главное!».

Как сообщало, наводнение в Иркутской области началось после длительных затяжных дождей. Река Ия вышла из берегов, сметая всё на своем пути. Более 100 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Также известно о 18 погибших.

Одна из жительниц города Тулун, чей дом унесло волной мощнейшего паводка в Иркутской области, назвала пережитое «страшным сном», но, судя по другим свидетельствам, которыми с редакцией ИА REGNUM поделились ещё несколько пострадавших от наводнения, в некоторых случаях явь оказалась страшнее сна. Так как вода шла с большой скоростью, дома стали сдвигаться с места и плыть.

«Парни, которые ночью вытаскивали людей, говорили, что выдели много плывущих трупов. Слышали, как люди в проплывающем доме кричат: дом плывёт, из него крики слышны, потом слышен удар столкновения (там же и мосты, и магазины несло по реке) — и всё, тишина», — отмечал местный житель Равиль.

София И. 1 июля 2019 года была очевидцем того, как в Тулуне снимали труп женщины с дерева.

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