Краснодар, 30 июня 2022, 09:24 — REGNUM Особый противопожарный режим установлен на территории Краснодара с 29 июня из-за риска увеличения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как сообщается, в ближайшие дни в краевом центре ожидается повышение температуры воздуха и засушливая ветреная погода, класс пожарной опасности будет повышен.
Также запрещено разведение костров и выжигание травы и стерни на полях ив лесных массивах, владельцы частных домов, дач должны очистить территорию от горючего мусора.
Как сообщало ИА REGNUM, 26–27 июня в Краснодаре прошли сильные дожди, в результате оказались подтоплены дома и дороги. По данным МЧС на 29 июня, в краевом центре ещё оставались затопленные участки.