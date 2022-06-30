Кемерово, , 15:30 — REGNUM Опыт Кемеровской области по поддержке погорельцев можно тиражировать в других регионах. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, которая сегодня, 30 июня, находится с рабочей поездкой в Кузбассе.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

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«Сейчас я объезжаю все регионы Сибири, пострадавшие от техногенных пожаров этой весной. Задача — убедиться, что люди не брошены, все меры и соцвыплаты они получают, им помогают с восстановлением или покупкой нового жилья и до наступления холодов они не останутся без крыши над головой, — сказала Абрамченко. — В Кузбассе я увидела очень правильный подход к реализации этих задач. Людям выдается сертификат, оплачивается он непосредственно продавцу недвижимости, таким образом, семья получает готовый объект недвижимости. Ещё один важный момент — людям сохраняют земельные участки, на которых были сгоревшие дома. Жители смогут использовать их по своему усмотрению — под огород или строительство нового дома. Это хороший опыт, который нужно тиражировать и в других субъектах».

Напомним, 7 мая 2022 года в кузбасских сёлах Листвянка, Изындаево и посёлке Итатский Тяжинского округа огонь с полей перекинулся на жилые дома.