Красноярск, , 03:08 — REGNUM Во вторник, 28 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +22… +24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Лето. День молодёжи © Андрей Никитин

В 6:50 на Театральной площади было +19 °C.

Ночью с 28 на 29 июня ожидается до +10… +13 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В среду, 29 июня, в Красноярске до +23… +26 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +13… +16 °C.

В четверг, 30 июня, в Красноярске ожидается до +25… +30 °C днём и до +15… +17°C ночью. Облачно, ночью небольшой кратковременный дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 28 июня на юге Таймырского муниципального района (МР) сохранится сильный и очень сильный северо-восточный ветер, на порывах до 15−20 м/с, местами до 22−27 м/с. В Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, в центральных и южных районах местами до 25 м/с и более.

На юге Таймырского МР, в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в южных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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