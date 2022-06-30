Москва, , 04:38 — REGNUM В Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C. Об этом 30 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Погода в четверг и пятницу (30 июня и 1 июля) вполне комфортная — +25… +28 °C. А вот дальше очередное повышение температуры до +26… +31 °C. Режим погоды будет однородным и в выходные, и в первые дни следующей недели», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, повышаются не только дневные температуры, но и ночные, когда в ночь на 3 июля ожидается выше +15 °C, а в ночь на 5 июля — уже около +20 °C. В этот период возможны летние кратковременные дожди, «совершенно локальные и небольшого размера, большинство москвичей их не заметит».

Роман Вильфанд «Это тропический режим погоды, когда и днём, и ночью такие высокие температуры. Он сложен для жителей умеренных широт».

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов.

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