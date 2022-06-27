Барнаул, , 09:55 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 28 июня. По данным территориального ГУ МЧС РФ, завтра в регионе местами ожидаются дожди, грозы, при грозах ливневые дожди, град. При шквалистом усилении ветра до 27 м/с.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрирует в Красноярском крае и ряде других сибирских территорий.

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